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Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

Liga femenina: La UC doblegó en el clásico a la U y se acercó a la final

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La revancha se disputará el domingo 15 de noviembre.

Liga femenina: La UC doblegó en el clásico a la U y se acercó a la final
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Universidad Católica dio el golpe en el inicio de la serie en el Estadio Municipal de La Pintana tras doblegar por 1-4 a Universidad de Chile en el cruce de ida por las semifinales de la Liga Femenina, quedando a un paso de acceder a su primera final en la historia.

Sin darle margen a su acérrimo rival, las "cruzadas" se adelantaron con un gol de Vaitiare Pardo (2'). Seguido a ello fue un cabezazo de María Paz Bogado (31') el que estiró las cifras antes de una nueva definición de Pardo en contragolpe (32').

Pese a que el conjunto "precordillerano" sufrió la expulsión de Consuelo Berrocal (40'), en el complemento marcó una diferencia categórica gracias a Valentina Navarrete (52'). Solo un cabezazo de Franchesca Caniguán (90') maquilló el marcador sobre el final.

Con esta victoria, Universidad Católica quedó con la primera opción de sellar su paso a la gran definición y sacar pasajes a su primera Copa Libertadores cuando reciba a la U en la revancha, programada para el domingo 15 de noviembre a las 17:00 (20:00 GMT) horas en el Claro Arena.

Revisa el cuadro de la fase final en la Liga Femenina:

LIGA FEMENINA - FASE FINAL
Cuartos de final
Colo Colo6410
Deportes Iquique000
Coquimbo Unido123
Palestino022
U. Católica112
Unión Española000
U. de Chile5611
Huachipato112
Semifinal
Colo Colo   
Coquimbo Unido   
U. Católica4  
U. de Chile1  
Final
Por definir  
Por definir  

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