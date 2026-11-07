Liga femenina: La UC doblegó en el clásico a la U y se acercó a la final
La revancha se disputará el domingo 15 de noviembre.
La revancha se disputará el domingo 15 de noviembre.
Universidad Católica dio el golpe en el inicio de la serie en el Estadio Municipal de La Pintana tras doblegar por 1-4 a Universidad de Chile en el cruce de ida por las semifinales de la Liga Femenina, quedando a un paso de acceder a su primera final en la historia.
Sin darle margen a su acérrimo rival, las "cruzadas" se adelantaron con un gol de Vaitiare Pardo (2'). Seguido a ello fue un cabezazo de María Paz Bogado (31') el que estiró las cifras antes de una nueva definición de Pardo en contragolpe (32').
Pese a que el conjunto "precordillerano" sufrió la expulsión de Consuelo Berrocal (40'), en el complemento marcó una diferencia categórica gracias a Valentina Navarrete (52'). Solo un cabezazo de Franchesca Caniguán (90') maquilló el marcador sobre el final.
Con esta victoria, Universidad Católica quedó con la primera opción de sellar su paso a la gran definición y sacar pasajes a su primera Copa Libertadores cuando reciba a la U en la revancha, programada para el domingo 15 de noviembre a las 17:00 (20:00 GMT) horas en el Claro Arena.
Revisa el cuadro de la fase final en la Liga Femenina: