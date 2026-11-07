Liga femenina: La UC doblegó en el clásico a la U y se acercó a la final

Universidad Católica dio el golpe en el inicio de la serie en el Estadio Municipal de La Pintana tras doblegar por 1-4 a Universidad de Chile en el cruce de ida por las semifinales de la Liga Femenina, quedando a un paso de acceder a su primera final en la historia.

Sin darle margen a su acérrimo rival, las "cruzadas" se adelantaron con un gol de Vaitiare Pardo (2'). Seguido a ello fue un cabezazo de María Paz Bogado (31') el que estiró las cifras antes de una nueva definición de Pardo en contragolpe (32').

Pese a que el conjunto "precordillerano" sufrió la expulsión de Consuelo Berrocal (40'), en el complemento marcó una diferencia categórica gracias a Valentina Navarrete (52'). Solo un cabezazo de Franchesca Caniguán (90') maquilló el marcador sobre el final.

Con esta victoria, Universidad Católica quedó con la primera opción de sellar su paso a la gran definición y sacar pasajes a su primera Copa Libertadores cuando reciba a la U en la revancha, programada para el domingo 15 de noviembre a las 17:00 (20:00 GMT) horas en el Claro Arena.

Revisa el cuadro de la fase final en la Liga Femenina: