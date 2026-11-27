Luis Mena, seleccionador de la Roja femenina, abordó los desafíos en la previa del amistoso frente a España en León este sábado y enfatizó la urgencia de acelerar el recambio generacional tras quedar fuera del Mundial de la rama que se disputará el 2027 en Brasil.

"Fue un camino largo, tan solo de poco más de dos años de profesionalismo porque tuvimos una brecha generacional después de participar en un mundial y unos Juegos Olímpicos hay que intentar dar más experiencia a las jóvenes jugadoras y den el salto de calidad de probarse en el extranjero", comenzó mencionando.

Según Mena, un sello de identidad propio para una selección que busca ser un equipo "competitivo, agresivo y que mire de igual a igual a todos los rivales desde el respeto, pero entregando las ganas y el deseo que ha de ser algo intrínseco".

En esa misma línea, la volante Millaray Cortés respaldó el valor formativo de la gira por suelo hispano y catalogó el encuentro como un "privilegio", remarcando además que es una "motivación medirse contra las mejores del mundo".

La Roja femenina se medirá ante España este sábado 28 de noviembre a las 14:00 horas (17:00 GMT) en el Estadio Reino de León.