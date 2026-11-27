El Presidente José Antonio Kast pidió este viernes a los parlamentarios a actuar con "seriedad" y "responsabilidad" y rechazar "por una amplia mayoría" la acusación constitucional (AC) impulsada por la oposición contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuya votación está prevista para el próximo lunes en la Cámara de Diputadas y Diputados.

En un punto de prensa realizado en Osorno, el Mandatario reiteró su respaldo al secretario de Estado —cuestionado por la autorización de rebajas de condena a condenados por delitos graves, incluidos pederastas y violadores de derechos humanos, y por la opacidad de la información entregada al Poder Legislativo sobre el tema— y descartó que haya incurrido en alguna irregularidad en el ejercicio de sus funciones.

"Estoy convencido, desde el primer día, de que el ministro Rabat no ha cometido ninguna infracción legal ni constitucional y que esto es un planteamiento más bien político de un momento dado", dijo Kast, que cuestionó que determinadas materias relacionadas con las libertades provisionales y las rebajas de condenas hayan adquirido el carácter de "gran planteamiento político", a su juicio, recién en medio de la actual controversia.

"¿Qué pasa con el seguimiento de los distintos temas en el tiempo? ¿Por qué no se abordó durante años lo que se denominó la 'ley maldita' por el mismo ministro? ¿Por qué no se evaluaron con anticipación las libertades provisionales o las rebajas de condenas que realizaron los gobiernos anteriores? Y, de un momento a otro, es la ocupación y preocupación de todos", impugnó el Presidente.

"Pido que actuemos con seriedad. Hasta antes de la presentación de (el escándalo en) los medios de comunicación, ¿cuál era uno de los mejores ministros evaluados transversalmente por los parlamentarios? El ministro Rabat. ¿Eso cambió de un día para otro?.. Yo creo que el ministro ha hecho una gran labor y espero que todos los parlamentarios puedan objetivamente tomar una decisión el día lunes", añadió.

En esa línea, Kast reconoció las atribuciones fiscalizadoras del Congreso, entre ellas la posibilidad de interpelar ministros, constituir comisiones investigadoras y presentar acusaciones constitucionales. Sin embargo, insistió: "Pedimos seriedad y responsabilidad en las acciones que se realizan".

"Espero que el lunes esto sea rechazado por una amplia mayoría de parlamentarios y volvamos a poner el foco en lo que de verdad es importante: la seguridad de los niños, la seguridad de las personas más vulnerables, seguir avanzando en los índices de seguridad que hemos logrado", exhortó.

Al respecto, mencionó proyectos relacionados con la inmigración irregular y el combate al crimen organizado que, aseguró, podrían haber avanzado mientras se desarrolla la controversia en torno al titular de Justicia.

"Podríamos haber avanzado con el tema de la inmigración irregular, podríamos haber avanzado con el combate al crimen organizado, podríamos tener otras leyes que están detenidas en alguna comisión", reprochó el Mandatario.

En términos parlamentarios, la AC requiere el voto favorable de la mayoría de los diputados presentes en la Sala para ser aprobada. Así, si asisten los 155 integrantes de la Cámara, el libelo necesitará al menos 78 votos a favor para avanzar al Senado.

Sin embargo, el escenario está marcado por la incertidumbre en torno a la asistencia y definición de los parlamentarios del Partido de la Gente (PDG), cuyos 14 diputados podrían resultar determinantes.