Olympique de Lyon de Tiane Endler conoció a sus posibles rivales en cuartos de Champions League

Este jueves se realizó el sorteo de la ronda eliminatoria de la UEFA Champions League Femenina, en el cual Olympique de Lyon de Christiane Endler conoció su suerte en el torneo.

El equipo de la arquera chilena clasificó de forma directa a los cuartos de final del torneo, tras haber terminado en el segundo lugar de la fase de liga.

En dicha instancia, las leonas se verán las caras con el ganador de la serie de playoffs entre Juventus de Italia y VfL Wolfsburg de Alemania.

En unas eventuales semifinales, la portera de La Roja femenina y compañía pueden medir fuerzas con Chelsea FC o el vencedor del repechaje entre Arsenal y OH Leuven de Bélgica.