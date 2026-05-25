Salas al "Huevo" Valencia: Respetamos su vida personal, pero trabaja en un club que requiere dedicación

Marcelo Salas, presidente de Deportes Temuco, presionó al técnico Esteban "Huevito" Valencia debido a sus ausencias como técnico del equipo femenino, ya que el entrenador ha faltado a tres encuentros de la liga, debido a su presencia como pastor en una iglesia cristiana.

"Eso está conversado con la gerencia desde inicio de año. Esteban firmó un contrato haciéndose responsable del fútbol femenino, además del fútbol joven y no hay más opciones de falta. Él tiene la posibilidad de faltar tres partidos y ya los cumplió", declaró Salas al medio partidario La Voz Albiverde.

Salas fue enfático al señalar que "no hay más opciones de falta, esa es nuestra postura. Respetamos su vida personal, pero también está trabajando en un club que requiere dedicación y si también en algún momento es incompatible, tendremos que hacer algunos cambios. Esto es un trabajo y como cualquier trabajo, uno tiene que cumplir".

Finalmente, Salas recalcó que "esperamos no tener problemas ya que siempre ha sido un trabajador importante para nosotros, pero obviamente por encima está el beneficio de nuestro fútbol femenino y fútbol joven".