Tribunal de Disciplina aplicó histórico castigo en el fútbol chileno

El Tribunal de Disciplina de la ANFP aplicó un histórico castigo en el fútbol chileno, se trata de una sanción de 20 partidos de suspensión para el preparador físico de Rangers, Leandro Méndez.

El motivo pasa porque el integrante del staff del cuadro rojinegro solicitó a la árbitra Natalia Vera modificar el informe arbitral del partido ante Deportes Concepción, por la 10° fecha del Ascenso Femenino, disputado el pasado 15 de mayo.

En el documento, la jueza consignó que tras el cotejo el PF se acercó al camarín de los arbitros y pidió que la expulsión del técnico Mauricio Valenzuela fuera registrada a su nombre, debido a que el estratega "no podría ausentarse en la siguiente fecha por motivos personales", lo cual ella no aceptó.

En la audiencia posterior, el profesional negó esa petición y, si bien reconoció que conversó con la árbitra, sostuvo que solamente manifestó su desacuerdo con la expulsión del DT.

Sin embargo, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina resolvió que el informe arbitral el informe de Vera "goza de presunción de veracidad y no existen antecedentes probatorios suficientes que lo contradigan".

Además, el organismo calificó la medida como "inédita en el fútbol profesional" chileno y que el acto denunciado es de "extrema gravedad".