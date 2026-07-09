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Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

Yanara Aedo busca ser la primera futbolista Reina Guachaca

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Yanara Aedo busca ser la primera futbolista Reina Guachaca
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La futbolista chilena Yanara Aedo aspira a convertirse en la primera futbolista en ser coronada Reina Guachaca. Competirá con otros rostros conocidos del país y la votación ya está abierta.

Colo Colo invitó a través de sus redes sociales, a apoyar a la jugadora que es capitana del plantel femenino.

La seleccionada nacional competirá en la misma cateogoría junto a Juanita Parra, Daniela Muñoz, Soledad Oneto, Pamela Leiva y Piare con Pe.

La coronación y los festejos se llevarán a cabo en la Cumbre Guachaca, evento que regresa tras cinco años de ausencia, los días 4 y 5 de septiembre en la Estación Mapocho.

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