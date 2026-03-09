[VIDEO] Jesús Suazo brilló en la sub 14 de San Luis con golazo ante Colo Colo y celebró al estilo de "Chupete"

Jesús "Chuy" Suazo, hijo del histórico delantero Humberto Suazo, se robó las miradas en el debut de San Luis de Quillota en el Campeonato sub 14 del Fútbol Joven al marcarle un golazo a Colo Colo y festejar con la clásica celebración de su padre.

El menor del clan Suazo fue el encargado de abrir el marcador para el elenco "canario" ante el cuadro albo, desatando la alegría y emulando el característico gesto del "hombre venido del planeta gol" tapándose los oídos frente a los hinchas.

El momento fue destacado por las redes sociales oficiales del fútbol formativo del cuadro quillotano: "¡Quién más que tú, Chuy! Primer gol de la temporada Sub 14 y la apertura de la cuenta ante Colo Colo, obra de Jesús Suazo", publicación que generó rápidas interacciones y comentarios por parte de sus hermanas.

Con esta actuación, el joven atacante confirma que el talento familiar sigue vigente en las canchas nacionales, sumándose a la carrera de las gemelas Arantxa y Grettel Suazo, jugadoras que pertenecen a los registros de Universidad de Chile y que actualmente se encuentran a préstamo.

Cabe recordar que no es la primera vez en este 2025 que Jesús Suazo le anota a Colo Colo. Anteriormente, también con la camiseta de San Luis, el jugador marcó en un duelo disputado en la cancha del Estadio Monumental, aunque en aquella ocasión sorprendió al festejar al más puro estilo del delantero azul Leandro Fernández.