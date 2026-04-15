La UC marcó un hito: Los triunfos de equipos chilenos en Brasil por torneos Conmebol
Siete clubes nacionales han logrado la hazaña, cuyo historial aumentó esta semana.
Siete clubes nacionales han logrado la hazaña, cuyo historial aumentó esta semana.
Este miércoles, Universidad Católica derrotó a domicilio a Cruzeiro por la segunda fecha grupal de la Copa Libertadores 2026, resultado que aumentó la acotada lista de victorias chilenas en tierras brasileñas.
Los "cruzados" lograron el primer triunfo nacional como visita ante el conjunto de Belo Horizonte, además de ser la 17ª celebración chilena de la historia en Brasil por torneos oficiales Conmebol, justo después del festejo de Audax Italiano ante Vasco da Gama por la Sudamericana.
En cuanto al historial específico de la UC, esta es su tercera cosecha en Brasil: La última databa de la Libertadores 2011 con un 0-2 sobre Gremio.
¿Cuáles son las 17 victorias nacionales?
Copa Libertadores 1973
Semifinales en Grupos
Goles: 76' Carlos Caszely (CC), 79' Francisco Valdés, de penal (CC); 89' Ferreti (BOT)
Copa Libertadores 1978
Fase de Grupos
Goles: 48' Oscar Fabbiani (PAL); 63' Ze Sergio (SPA); 67' Pedro Pinto (PAL)
Copa Libertadores 1987
Fase de Grupos
Goles: 18' Juan Gutiérrez (CC); 32' Müller (SPA); 48' Jaime Vera (CC)
Copa Libertadores 2002
Fase de Grupos
Goles: 27' Felipe Melo (FLA); 46' Miguel Ramírez (UC), 52' Arturo Norambuena (UC), 85' Milovan Mirosevic (UC)
Copa Libertadores 2009
Fase de Grupos
Goles: 43' Lucas Barrios (CC); 53' Macnelly Torres (CC); 70' Keirrison (PAL); 79' Sebastián González (CC)
Copa Libertadores 2010
Cuartos de Final - Ida
Goles: 4' Mauricio Victorino (UCH); 38' Adriano (FLA); 24' Rafael Olarra (UCH), 47' Álvaro Fernández (UCH); 89' Juan (FLA);
Copa Libertadores 2011
Octavos de Final - Ida
Goles: 28' Lucas Pratto (UC); 58' Douglas (GRE); 73' Lucas Pratto (UC)
Copa Sudamericana 2011
Octavos de Final - Ida
Goles: 13' Felipe, autogol (UCH); 41' Eduardo Vargas (UCH); 42' Eduardo Vargas (UCH); 71' Gustavo Lorenzetti (UCH)
Copa Libertadores 2013
Fase de Grupos
Goles: 16' Federico Falcone (HUA); 50' Braian Rodríguez (HUA); 54' Hernán Barcos, de penal (GRE)
Copa Libertadores 2014
Fase de Grupos
Gol: 71' Gustavo Canales, de penal (UE)
Copa Sudamericana 2016
Octavos de Final - Vuelta
Goles: 33' Roberto Cereceda (PAL); 45+1' Leonardo Valencia (PAL); 65' Alan Patrick (FLA)
Copa Libertadores 2018
Fase de Grupos
Gol: 77' Angelo Araos (UCH)
Copa Libertadores 2022
Fase de Grupos
Goles: 38' Juan Martín Lucero (CC); 49' Pablo Solari (CC); 70' Renato Kayzer (FOR)
Copa Libertadores 2024
Fase de Grupos
Goles: 13' Felipe Loyola (HUA); 45+6' Gonzalo montes (HUA)
Copa Sudamericana 2024
Play-offs, Vuelta
Goles: 8' Junior Marabel (PAL); 61' Gonzalo Sosa (PAL); 78' André Luis (CUI)
Copa Sudamericana 2026
Fase de Grupos
Goles: 45+3' Brenner (VAS); 62' Michael Vadulli (ACSI); 86' Franco Troyansky, de penal (ACSI)
Copa Libertadores 2026
Fase de Grupos
Goles: 30' Justo Giani (UC); 60' Matheus Pereira, de penal (CRU); 90+4' Jimmy Martínez (UC)