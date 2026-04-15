La UC marcó un hito: Los triunfos de equipos chilenos en Brasil por torneos Conmebol

Este miércoles, Universidad Católica derrotó a domicilio a Cruzeiro por la segunda fecha grupal de la Copa Libertadores 2026, resultado que aumentó la acotada lista de victorias chilenas en tierras brasileñas.

Los "cruzados" lograron el primer triunfo nacional como visita ante el conjunto de Belo Horizonte, además de ser la 17ª celebración chilena de la historia en Brasil por torneos oficiales Conmebol, justo después del festejo de Audax Italiano ante Vasco da Gama por la Sudamericana.

En cuanto al historial específico de la UC, esta es su tercera cosecha en Brasil: La última databa de la Libertadores 2011 con un 0-2 sobre Gremio.

¿Cuáles son las 17 victorias nacionales?

Copa Libertadores 1973

Semifinales en Grupos

Botafogo 1-2 Colo Colo

Goles: 76' Carlos Caszely (CC), 79' Francisco Valdés, de penal (CC); 89' Ferreti (BOT)

Copa Libertadores 1978

Fase de Grupos

Sao Paulo 1-2 Palestino

Goles: 48' Oscar Fabbiani (PAL); 63' Ze Sergio (SPA); 67' Pedro Pinto (PAL)

Copa Libertadores 1987

Fase de Grupos

Sao Paulo 1-2 Colo Colo

Goles: 18' Juan Gutiérrez (CC); 32' Müller (SPA); 48' Jaime Vera (CC)

Copa Libertadores 2002

Fase de Grupos

Flamengo 1-3 Universidad Católica

Goles: 27' Felipe Melo (FLA); 46' Miguel Ramírez (UC), 52' Arturo Norambuena (UC), 85' Milovan Mirosevic (UC)

Copa Libertadores 2009

Fase de Grupos

Palmeiras 1-3 Colo Colo

Goles: 43' Lucas Barrios (CC); 53' Macnelly Torres (CC); 70' Keirrison (PAL); 79' Sebastián González (CC)

Copa Libertadores 2010

Cuartos de Final - Ida

Flamengo 2-3 Universidad de Chile

Goles: 4' Mauricio Victorino (UCH); 38' Adriano (FLA); 24' Rafael Olarra (UCH), 47' Álvaro Fernández (UCH); 89' Juan (FLA);

Copa Libertadores 2011

Octavos de Final - Ida

Gremio 0-2 Universidad Católica

Goles: 28' Lucas Pratto (UC); 58' Douglas (GRE); 73' Lucas Pratto (UC)

Copa Sudamericana 2011

Octavos de Final - Ida

Flamengo 0-4 Universidad de Chile

Goles: 13' Felipe, autogol (UCH); 41' Eduardo Vargas (UCH); 42' Eduardo Vargas (UCH); 71' Gustavo Lorenzetti (UCH)

Copa Libertadores 2013

Fase de Grupos

Gremio 1-2 Huachipato

Goles: 16' Federico Falcone (HUA); 50' Braian Rodríguez (HUA); 54' Hernán Barcos, de penal (GRE)

Copa Libertadores 2014

Fase de Grupos

Botafogo 0-1 Unión Española

Gol: 71' Gustavo Canales, de penal (UE)

Copa Sudamericana 2016

Octavos de Final - Vuelta

Flamengo 1-2 Palestino

Goles: 33' Roberto Cereceda (PAL); 45+1' Leonardo Valencia (PAL); 65' Alan Patrick (FLA)

Copa Libertadores 2018

Fase de Grupos

Vasco da Gama 0-1 Universidad de Chile

Gol: 77' Angelo Araos (UCH)

Copa Libertadores 2022

Fase de Grupos

Fortaleza 1-2 Colo Colo

Goles: 38' Juan Martín Lucero (CC); 49' Pablo Solari (CC); 70' Renato Kayzer (FOR)

Copa Libertadores 2024

Fase de Grupos

Gremio 0-2 Huachipato

Goles: 13' Felipe Loyola (HUA); 45+6' Gonzalo montes (HUA)

Copa Sudamericana 2024

Play-offs, Vuelta

Cuiabá 1-2 Palestino

Goles: 8' Junior Marabel (PAL); 61' Gonzalo Sosa (PAL); 78' André Luis (CUI)

Copa Sudamericana 2026

Fase de Grupos

Vasco Da Gama 1-2 Audax Italiano

Goles: 45+3' Brenner (VAS); 62' Michael Vadulli (ACSI); 86' Franco Troyansky, de penal (ACSI)

Copa Libertadores 2026

Fase de Grupos

Cruzeiro 1-2 Universidad Católica

Goles: 30' Justo Giani (UC); 60' Matheus Pereira, de penal (CRU); 90+4' Jimmy Martínez (UC)