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Tópicos: Deportes | Fútbol | Historia

La UC marcó un hito: Los triunfos de equipos chilenos en Brasil por torneos Conmebol

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Siete clubes nacionales han logrado la hazaña, cuyo historial aumentó esta semana.

La UC marcó un hito: Los triunfos de equipos chilenos en Brasil por torneos Conmebol
 EFE
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Este miércoles, Universidad Católica derrotó a domicilio a Cruzeiro por la segunda fecha grupal de la Copa Libertadores 2026, resultado que aumentó la acotada lista de victorias chilenas en tierras brasileñas.

Los "cruzados" lograron el primer triunfo nacional como visita ante el conjunto de Belo Horizonte, además de ser la 17ª celebración chilena de la historia en Brasil por torneos oficiales Conmebol, justo después del festejo de Audax Italiano ante Vasco da Gama por la Sudamericana.

En cuanto al historial específico de la UC, esta es su tercera cosecha en Brasil: La última databa de la Libertadores 2011 con un 0-2 sobre Gremio.

¿Cuáles son las 17 victorias nacionales?

Copa Libertadores 1973

Semifinales en Grupos

  • Botafogo 1-2 Colo Colo

Goles: 76' Carlos Caszely (CC), 79' Francisco Valdés, de penal (CC); 89' Ferreti (BOT)

Copa Libertadores 1978

Fase de Grupos

  • Sao Paulo 1-2 Palestino

Goles: 48' Oscar Fabbiani (PAL); 63' Ze Sergio (SPA); 67' Pedro Pinto (PAL)

Copa Libertadores 1987

Fase de Grupos

  • Sao Paulo 1-2 Colo Colo

Goles: 18' Juan Gutiérrez (CC); 32' Müller (SPA); 48' Jaime Vera (CC)

Copa Libertadores 2002

Fase de Grupos

  • Flamengo 1-3 Universidad Católica

Goles: 27' Felipe Melo (FLA); 46' Miguel Ramírez (UC), 52' Arturo Norambuena (UC), 85' Milovan Mirosevic (UC)

Copa Libertadores 2009

Fase de Grupos

  • Palmeiras 1-3 Colo Colo

Goles: 43' Lucas Barrios (CC); 53' Macnelly Torres (CC); 70' Keirrison (PAL); 79' Sebastián González (CC)

Copa Libertadores 2010

Cuartos de Final - Ida

  • Flamengo 2-3 Universidad de Chile

Goles: 4' Mauricio Victorino (UCH); 38' Adriano (FLA); 24' Rafael Olarra (UCH), 47' Álvaro Fernández (UCH); 89' Juan (FLA); 

Copa Libertadores 2011

Octavos de Final - Ida

  • Gremio 0-2 Universidad Católica

Goles: 28' Lucas Pratto (UC); 58' Douglas (GRE); 73' Lucas Pratto (UC)

Copa Sudamericana 2011

Octavos de Final - Ida

  • Flamengo 0-4 Universidad de Chile

Goles: 13' Felipe, autogol (UCH); 41' Eduardo Vargas (UCH); 42' Eduardo Vargas (UCH); 71' Gustavo Lorenzetti (UCH)

Copa Libertadores 2013

Fase de Grupos

  • Gremio 1-2 Huachipato

Goles: 16' Federico Falcone (HUA); 50' Braian Rodríguez (HUA); 54' Hernán Barcos, de penal (GRE)

Copa Libertadores 2014

Fase de Grupos

  • Botafogo 0-1 Unión Española

Gol: 71' Gustavo Canales, de penal (UE)

Copa Sudamericana 2016

Octavos de Final - Vuelta

  • Flamengo 1-2 Palestino

Goles:  33' Roberto Cereceda (PAL); 45+1' Leonardo Valencia (PAL); 65' Alan Patrick (FLA)

Copa Libertadores 2018

Fase de Grupos

  • Vasco da Gama 0-1 Universidad de Chile

Gol: 77' Angelo Araos (UCH)

Copa Libertadores 2022

Fase de Grupos

  • Fortaleza 1-2 Colo Colo

Goles: 38' Juan Martín Lucero (CC); 49' Pablo Solari (CC); 70' Renato Kayzer (FOR)

Copa Libertadores 2024

Fase de Grupos

  • Gremio 0-2 Huachipato

Goles: 13' Felipe Loyola (HUA); 45+6' Gonzalo montes (HUA)

Copa Sudamericana 2024

Play-offs, Vuelta

  • Cuiabá 1-2 Palestino

Goles: 8' Junior Marabel (PAL); 61' Gonzalo Sosa (PAL); 78' André Luis (CUI)

Copa Sudamericana 2026

Fase de Grupos

  • Vasco Da Gama 1-2 Audax Italiano

Goles: 45+3' Brenner (VAS); 62' Michael Vadulli (ACSI); 86' Franco Troyansky, de penal (ACSI)

Copa Libertadores 2026

Fase de Grupos

  • Cruzeiro 1-2 Universidad Católica

Goles: 30' Justo Giani (UC); 60' Matheus Pereira, de penal (CRU); 90+4' Jimmy Martínez (UC)

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