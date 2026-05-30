Huachipato y U. Católica tendrán una batalla por un sitio en el podio de la Liga

Huachipato y Universidad Católica protagonizarán un nuevo cruce en Talcahuano este domingo, donde ambos llegan a la fecha 14 en la Liga de Primera encaramados en la parte alta, buscando asegurar un sitio en el podio a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT).

Los "acereros" reciben este pleito con deseo de lavar heridas, ya que tras caer por 2-0 ante Deportes Concepción hipotecaron la opción de mantenerse cercano al liderato que comanda Colo Colo con 33 puntos. Ahora, ubicados segundos con 22 unidades intentarán mantener la presión.

Por su parte, aunque los "cruzados" lamentaron la caída contra el "cacique" la jornada anterior en el Claro Arena, la victoria en La Bombonera ante Boca Juniors y la clasificación como líderes de su grupo a octavos de la Copa Libertadores los impulsa a revindicarse.

Con arbitraje de Mathias Riquelme todos los detalles de este partido los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.