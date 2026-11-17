Un destacado espaldarazo internacional recibió el fútbol formativo chileno, luego de que el prestigioso Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES Football Observatory) situara al guardameta de Huachipato, Christian Bravo, dentro del top 10 de los arqueros sub 23 con mejor rendimiento de toda América.

El informe, elaborado en conjunto con la firma especializada Impect, midió la efectividad bajo los tres palos considerando la cantidad de remates al arco que necesita recibir un portero para que le anoten un gol, filtro aplicado a todos los guardametas menores de 23 años con más de 1.000 minutos disputados en las ligas de Sudamérica, México y la MLS.

En dicho escalafón, Bravo se consolidó en el séptimo casillero continental con un promedio de 8,8 disparos recibidos por cada tanto concedido, transformándose en el único arquero chileno presente en la selecta lista.

El registro del crédito nacional cobra especial relevancia al superar a consolidadas figuras juveniles del continente, ubicándose por sobre seleccionados de renombre como el brasileño Mycael Moreira (Athletico Paranaense, 8° con 8,2), el mexicano Luis Jiménez (Necaxa, 9° con 7,6) y el estadounidense Chris Brady (Chicago Fire, 10° con 7,3).

El ranking panamericano está encabezado por el seleccionado brasileño de Coritiba, Pedro Morisco, quien lidera con un impresionante índice de 12,2 remates por gol, seguido por su compatriota Otávio Costa de Cruzeiro (11,8) y el uruguayo Sebastián Jaume de Albion FC (11,2).