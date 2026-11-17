El Presidente José Antonio Kast se reunió este martes en Shenzhen con Xi Jinping, en vísperas de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará mañana y el jueves en esta ciudad del sur de China.

La cita entre ambos -primera desde la asunción de Kast en marzo- tiene lugar tras críticas de Pekín al acuerdo alcanzado por Chile y Bélgica para presentar una candidatura conjunta a la sede de la Secretaría del Tratado de Alta Mar, cuyas funciones proponen repartir entre Valparaíso y Bruselas.

China es el principal socio comercial de Chile, mientras que Estados Unidos constituye su mayor inversor extranjero, en un contexto marcado por las tensiones económicas entre ambas potencias.

"Conversación franca, amena, distendida" con el mandatario chino

En un posterior punto de prensa, Kast destacó "la reunión mantenida con el presidente Xi Jinping, que fue una conversación franca, amena, distendida, que se prolongó casi por 45 minutos, lo que habla de la buena relación que tiene China con Chile y viceversa".

"En temas de socios comerciales, (China) es claramente nuestro principal socio comercial. Pudimos conversar de nuestros intereses comunes en temas industriales, de infraestructura, de minería, de agricultura", afirmó.

El Jefe de Estado también aseguró que "invitaron cordialmente" a Jinping a que venga a Chile: "Nos señaló que ya había estado en tres ocasiones anteriores y que está muy interesado en poder acompañarnos en una visita oficial a nuestra nación. También nos invitó a una visita oficial a China", indicó.

Sobre la importancia de los minerales críticos chilenos -como el cobre y el litio- para la industria de la IA, Kast sostuvo que "no podemos tenerle temor a dicha herramienta ni a la cuántica y tenemos que avanzar siempre con respeto y con normas claras. Como se dice en Chile de manera sencilla y popular, las reglas claras mantienen la amistad y eso es lo que buscamos".

El canciller Francisco Pérez Mackenna, en tanto, agregó que "esta reunión también permitió afianzar una asociación estratégica integral que llevamos ya desarrollando por casi por poco más de 10 años".

En ese sentido, "hemos firmado dos acuerdos. El primero es una hoja de ruta de cooperación económico comercial entre China y Chile; y el segundo es un memorándum de entendimiento que apoya el libre comercio y sobre todo también el multilateralismo, que son dos bases de nuestra política exterior", dijo.

Kast participó más temprano en un foro con unos 2.000 representantes políticos y empresariales de 34 economías, y tiene previsto almorzar mañana con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

Durante el evento, planteó que la transición energética y la expansión de la inteligencia artificial (IA) dependen de la minería, y que los países productores no se deben limitar a extraer los minerales, sino que también a procesarlos y desarrollar tecnología.

Kast llegó a Shenzhen tras realizar una visita a oficial en Vietnam, parte de una gira asiática que concluirá en Japón, donde sostendrá una reunión con su primera ministra Sanae Takaichi, entre otros encuentros de alto nivel.