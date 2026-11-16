El Senado despachó y dejó listo para su trámite de promulgación el proyecto que busca estabilizar los precios de los combustibles, luego del acuerdo del Gobierno con los camioneros para desactivar el paro de la semana pasada, por lo que se espera que la rebaja comience a regir esta misma semana.

La iniciativa tramitada este lunes en tiempo récord establece para las gasolinas un límite que impedirá que los precios superen los valores vigentes al 5 de noviembre de 2026. Y en el caso del diésel, el mecanismo considera una rebaja equivalente a 100 pesos por litro respecto de esa misma fecha.

La medida en general fue respaldada por unanimidad; mientras que se declararon inadmisibles una serie de indicaciones.

Asimismo, se solicitaron votaciones separadas para una serie de artículos, entre otros, lo referido a los tramos de recuperación, en que se cuestionó el beneficio para los grandes contribuyentes; al igual que las focalizaciones.

Con todo, la iniciativa establece "techos temporales a los precios" de las gasolinas y del petróleo diésel hasta abril de 2027, revirtiendo alzas recientes para proteger los "presupuestos familiares" y las "actividades productivas".

La ley introduce un "alivio financiero para el transporte de carga y pasajeros", modificando el tratamiento de los montos negativos del impuesto específico e incrementando transitoriamente los porcentajes de recuperación y reintegro de peajes.

Sobre el financiamiento fiscal requerido para implementar estas medidas excepcionales el mensaje precisa que provendrá de los activos del Tesoro Público, garantizando la "sostenibilidad de las finanzas del Estado".