"Con pesar y desazón": Huachipato lamentó que el partido con la U fuera aprobado sin público

Huachipato lamentó la decisión de las autoridades aprobar el partido contra Universidad de Chile en Talcahuano sin público, por la segunda fecha de la Liga de Primera.

A través de un comunicado, el club manifesto sentir "pesar y desazón" y remarcaron que la institución fue "obligada", por "condiciones impuestas por las autoridades pertinentes" de presentar la propuesta de partido sin público en las tribunas del Estadio Huachipato CAP.

"Nuestro club, durante las diversas reuniones sostenidas, en todo momento sostuvo la postura de recibir tanto público local como visitante, la que lamentablemente fue rechazada", precisó Huachipato.

Finalmente, el club indicó que "siempre respetará y acatará bajo la normativa vigente, las recomendaciones, condiciones y determinaciones impuestas a cabalidad por las autoridades, aun así no las comparta".

