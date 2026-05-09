Cris Martínez le respondió a hincha que llamó "manzana podrida" por sus seis fechas de castigo

Cris Martínez, delantero de Huachipato, le respondió a un hincha en redes sociales luego de que lo tratara de "manzana podrida" a raíz de la suspensión de seis partidos que recibió por su expulsión ante Deportes Concepción en Copa de la Liga.

Fue en una publicación del portal Sabes Deportes donde un fanático del elenco siderúrgico lanzó su ácida crítica al atacante, quien no guardó silencio y le contestó de inmediato.

"Jajaja, llevo 8 años en el club. Si fuera una 'manzana podrida', hace tiempo me habrían sacado", partió señalando el paraguayo-chileno, quien arribó al combinado de Talcahuano en febrero de 2019.

En esa misma línea, el futbolista de 33 años le dijo al forofo que "estoy seguro de que llevo más años en Huachipato que usted en su propio trabajo. Ahora ilumíneme usted acaso comparte el vestuario con nosotros?".

Cabe recordar que a raíz de la pelea que tuvo con el defensa lila Diego Carrasco y el posterior empujón al árbitro Matías Assadi, el referente del cuadro acerero fue sancionado con seis partidos sin poder jugar.