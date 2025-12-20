Huachipato anunció la renovación del arquero Rodrigo Odriozola

A través de sus redes sociales, Huachipato celebró la renovación del arquero uruguayo Rodrigo Odriozola por toda la temporada 2026.

"¡Vamos por nuevos desafíos!", escribió la escuadra "siderúrgica" para el golero que fue el héroe en la tanda de penales que coronó al equipo como campeón de la Copa Chile ante Deportes Limache.

Odriozola durante el año jugó 34 partidos entre Liga de Primera y Copa Chile, con 12 dejando su portería en cero.

El propio arquero ya había evidenciado en el mencionado encuentro su deseo de mantenerse en la tienda "acerera" y ahora jugará la segunda fase previa de Copa Libertadores que al superarla aseguraría, al menos, la ronda grupal de la Sudamericana.

Huachipato, con Odriozola ya confirmado, tendrá que medirse con Carabobo de Venezuela, iniciando como visita la semana del 17 de diciembre. La revancha será siete días después.