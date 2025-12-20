Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago15.6°
Humedad66%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Huachipato

Huachipato anunció la renovación del arquero Rodrigo Odriozola

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El héroe de la final de Copa Chile defenderá a los “acereros” en la Libertadores.

Huachipato anunció la renovación del arquero Rodrigo Odriozola
 Photosport
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

A través de sus redes sociales, Huachipato celebró la renovación del arquero uruguayo Rodrigo Odriozola por toda la temporada 2026.

"¡Vamos por nuevos desafíos!", escribió la escuadra "siderúrgica" para el golero que fue el héroe en la tanda de penales que coronó al equipo como campeón de la Copa Chile ante Deportes Limache.

Odriozola durante el año jugó 34 partidos entre Liga de Primera y Copa Chile, con 12 dejando su portería en cero.

El propio arquero ya había evidenciado en el mencionado encuentro su deseo de mantenerse en la tienda "acerera" y ahora jugará la segunda fase previa de Copa Libertadores que al superarla aseguraría, al menos, la ronda grupal de la Sudamericana.

Huachipato, con Odriozola ya confirmado, tendrá que medirse con Carabobo de Venezuela, iniciando como visita la semana del 17 de diciembre. La revancha será siete días después.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada