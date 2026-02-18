Huachipato cerró la partida de Maximiliano Gutiérrez a Independiente

Huachipato llegó a un acuerdo y cederá por un año y con opción de compra al delantero Maximiliano Gutiérrez a Independiente de Avellaneda.

Según información de Cooperativa Deportes, los acereros acordaron la cesión por toda la temporada 2026 y en diciembre el cuadro argentino está obligado a comprar el 50 por ciento de su pase; Huachipato mantendrá el resto de la propiedad.

De acuerdo a la prensa trasandina, el monto de compra es de dos millones de dólares, pero será pagado en cuatro cuotas semestrales, a partir de enero de 2027.

Gutiérrez, de 21 años, llega a Independiente por pedido del técnico Gustavo Quinteros (exColo Colo), quien había señalado que era "una apuesta" contar con él.

En la temporada 2025, Gutiérrez jugó 38 partidos con Huachipato y marcó ocho goles; además, fue campeón de la Copa Chile.

En 2026, fue figura en los tres primeros partidos del torneo nacional, con tres goles: Uno a Universidad de Chile y dos a Everton.

El próximo partido de Huachipato será el sábado, ante Palestino, en la cuarta fecha de la Liga de Primera, a las 12:00 horas (15:00 GMT).

Independiente, que ya tiene en sus filas a los chilenos Lautaro Millán y Luciano Cabral, jugará este jueves, ante Independiente Rivadavia, en la sexta jornada del Apertura de Argentina, a las 19:30 horas (22:30 GMT).