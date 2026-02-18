Liberan a comerciante secuestrado en Independencia: llegó por sus propios medios a comisaría

Tras horas de máxima incertidumbre, el comerciante de nacionalidad dominicana que fue secuestrado durante la madrugada de este miércoles en la comuna capitalina de Independencia fue liberado.

La noticia fue confirmada a El Diario de Cooperativa por el alcalde de la mencionada comuna, Agustín Iglesias, quien detalló que la víctima logró ponerse a resguardo tras horas de cautiverio.

"Hace pocos minutos se confirmó que la persona fue liberada y se entregó en una comisaría él mismo", informó el jefe comunal.

A pesar de la confirmación de su libertad, "lo que tiene que ver con lo que hubo detrás, qué pasó, dónde estaba, cómo fue el trato de las personas con él, es materia aún confidencial de investigación por parte de la policía", aclaró.

Iglesias fue cauteloso al señalar que la víctima se presentó inicialmente en la comisaría de Lo Prado, aunque aún no está claro si esto fue producto de un operativo policial, una liberación por parte de los captores en dicho sector o una entrega pactada.

Lo que sí se mantiene como un antecedente clave es la exigencia económica inicial de 30 millones de pesos, dinero que, según escucharon funcionarios municipales de boca de la esposa de la víctima, se encontraba en gran parte dentro del domicilio al momento del rapto.

La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestro de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) es quien llevaba las diligencias del caso y se informó que la víctima se encuentra bien y no registra lesiones luego del secuestro.

El secuestro

El secuestro ocurrió en calle Pablo Urzúa, cuando la víctima llegaba a su departamento junto a su esposa y su bebé. En ese momento, ambos fueron abordados por los dos ocupantes de un automóvil sin patente.

Al inicio el hombre logró huir y se desplazó hasta la esquina de Huánuco con Montau. Sin embargo, fue alcanzado por los agresores y obligado a subir al vehículo, que escapó en dirección sur por calle Huánuco.

La víctima es propietaria de dos locales comerciales en la comuna de Recoleta y, según confirmó su familia ya lo habían amenazado antes.

Foto: ATON

Amenazas previas

Durante la mañana, el alcalde de Independencia había detallado que "ellos tienen dos locales comerciales en la comuna, y habían sido amenazados hace dos semanas; empezó ahí el suceso".

El jefe comunal añadió detalles sobre la logística de la banda: "Había otro vehículo acompañando a ese vehículo y metros más allá sería cambiada a otro vehículo la persona".

Agustín Iglesias, alcalde de Independencia. Foto: ATON

La pareja del afectado recibió mensajes extorsivos a través de WhatsApp, enviando una fotografía del hombre amarrado de pies y manos, y exigiendo el pago de 30 millones de peso en efectivo y la entrega de joyas personales. El intercambio debería realizarse de manera presencial en calle Santo Domingo, en la comuna de Quinta Normal.

Aunque no se refirió directamente a este caso, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseveró que "cerca del 60 por ciento de los controles migratorios que se realizaron durante el año 2025 en esa comuna son controles migratorios masivos. Sin embargo, esa comuna, al igual que otras disponen de una alta densidad, principalmente por las construcciones de edificios en altura".

"Quiero recordar que las policías tienen ciertas restricciones de ingreso sin autorización judicial, (...) los municipios cuando diseñan y otorgan permiso tengan en consideración los impactos en materia de seguridad", agregó la autoridad de Gobierno.