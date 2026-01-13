Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Huachipato

Los "acereros" disputaron dos encuentros de entrenamiento ante los chillanejos.

Huachipato salió victorioso de práctica amistosa ante Ñublense
El plantel de Huachipato continuó con su puesta a punto futbolística de cara a la temporada 2026 y recibió a Ñublense en una jornada de práctica amistosa. El entrenamiento se dividió en dos partidos para dar rodaje a la totalidad de los jugadores de ambos planteles, arrojando resultados dispares para el cuadro siderúrgico.

En el primer compromiso, el elenco de Chillán se mostró más efectivo y logró imponerse por la cuenta mínima (0-1) ante los locales, marcando la primera derrota de la jornada para los dueños de casa.

Sin embargo, la historia cambió en el segundo duelo. Huachipato encontró el camino al gol gracias a una inspirada actuación de su delantero Lionel Altamirano. El ariete argentino se matriculó con un doblete, sentenciando el 2-0 definitivo en el segundo turno y dejando buenas sensaciones en el cuerpo técnico acerero.

