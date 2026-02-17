Independiente avanzó conversaciones para reforzarse con Maximiliano Gutiérrez

El lateral volante de Huachipato Maximiliano Gutiérrez está en carpeta en Independiente para ser nuevo jugador del cuadro de Avellaneda.

Según informamos en Cooperativa Deportes, el "Rojo" ya inició conversaciones con el elenco "acerero" para adquirir al futbolista, tras la aprobación del técnico Gustavo Quinteros.

La intención de Independiente es incorporar a Gutiérrez en condición de préstamo con opción de compra, dependiendo de la cantidad de minutos que llegue a jugar con los argentinos.

"Maxi" fue la figura de los de Talcahuano en las primeras tres fechas de la Liga de Primera, anotándose con tres goles hasta ahora.

Por el momento, el jugador de 21 años estará presente en la visita de Huachipato ante Carabobo en la Fase 2 de la Copa Libertadores este martes 17 de febrero a las 19:00 horas (22:00 GMT).