Jaime García admitió el dominio de Colo Colo: "Nos atacó por todos lados, pero nos paramos bien"

El entrenador de Huachipato, Jaime García, analizó la igualdad sin goles de su escuadra frente a Colo Colo en el Estadio "Ester Roa Rebolledo", de Concepción, y fue sumamente sincero al reconocer el dominio del conjunto albo, aunque destacó la solidez de sus dirigidos para rescatar un punto.

"En el fútbol no hay justicia, Colo Colo nos atacó por todos lados y buscó. A nosotros no nos pasó lo que nos pasaba antes: dejamos el arco en cero, volvimos a la confianza y no nos hacen goles infantiles", comenzó señalando el estratega tras el compromiso por la vigésimo segunda fecha del torneo.

En esa línea, el DT acerero remarcó la dificultad del desafío: "Nunca se le resta mérito a defender ante el puntero. Vienen con confianza, hacen otro tipo de gasto. Planteamos de la forma que queríamos hacerlo. Colo Colo es un equipo fuerte, sólido y defensivamente nos paramos bien".

Asimismo, García apuntó a la inyección anímica que significa este empate: "Veníamos de derrotas duras, muy bombardeados, y el equipo se vuelve a estabilizar y a crear confianza. La gente en el club se llena de energía y eso le hace bien a los jugadores".

Pese a quedar conforme con la respuesta de la zaga, el adiestrador no esquivó la autocrítica por el nulo volumen ofensivo que mostró el cuadro de la usina.

"No fuimos claros en los últimos 20 o 30 metros, pudimos hacer algo más. Ellos tampoco, nos llenaron de centros y llegaron más por juego aéreo que por balones de juego asociado. Pero eso no quita mérito de hacer un buen partido en lo defensivo. En lo ofensivo nos faltó, quedamos muy al debe", concluyó.