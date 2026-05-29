FC Barcelona oficializó a Anthony Gordon: "Jugaré en el mejor club del planeta"

Este viernes FC Barcelona hizo oficial su primer fichaje para la próxima temporada con la contratación del delantero inglés Anthony Gordon, procedente de Newcastle United, en un acuerdo hasta 2031.

El internacional con su selección, que está incluido en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026, llegó tras estar tres temporadas en las "urracas", en las que sumó 39 goles en 152 partidos, ya sea jugando de extremo izquierdo o de delantero centro.

Su presentación se retrasó ocho horas por temas burocráticos, pero se pudo llevar a cabo y el futbolista compareció ante los medios. El extremo aseguró que "hizo realidad" el sueño que tenía "desde pequeño", que era "jugar en el mejor club del planeta".

"Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta, y estoy muy orgulloso y emocionado de estar aquí", afirmó durante su presentación en la sala comercial del Spotify Camp Nou.

También señaló que ya habló con Hansi Flick, entrenador del conjunto catalán y reconoció que tuvo una muy buena impresión.

"Es una persona y un entrenador increíble que ha hecho mucho por el Barça en el poco tiempo que lleva aquí. Ha ganado muchos títulos y ahora espero seguir ganándolos con él", fueron las palabras que tuvo Gordon para el alemán.