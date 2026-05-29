Bachelet se reunió con Macron para consolidar su candidatura a liderar la ONU

Tras participar en una exposición en Londres, la expresidenta Michelle Bachelet se reunió este viernes con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para abordar su candidatura para liderar la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Según consignó Emol, el encuentro, desarrollado en la sede de la presidencia francesa, no es un movimiento menor: Francia es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los únicos con capacidad de vetar cualquier postulación al cargo.

Desde el equipo de trabajo de Bachelet, indicaron que esta visita forma parte de una estrategia mayor, ya que "también espera reunirse con los líderes de esos otros países en las próximas semanas, aprovechando su calidad de exPresidenta", haciendo alusión a los contactos previstos con Estados Unidos, China, Reino Unido y Rusia.

La cita en el Palacio del Elíseo contó además con un fuerte respaldo regional, reflejado en la presencia de los embajadores de Brasil y México, naciones que han manifestado abiertamente su apoyo a la figura chilena.

El calendario diplomático no se detiene y se espera que a inicios de junio Bachelet pueda llegar a Moscú para continuar las gestiones con el Kremlin.