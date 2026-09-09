TNT Sports transmitirá el Santiago Wanderers vs. Real Madrid por la Intercontinental Sub 20

Santiago Wanderers enfrentará a Real Madrid el sábado 19 de septiembre en el Estadio "Santiago Bernabéu" en España, por el título de la Copa Intercontinental Sub 20, y el partido tendrá cobertura televisiva en Chile.

La definición será transmitida en TV cable por la señal de TNT Sports y en streaming a través de la plataforma HBO Max, a partir de las 07:30 horas (10:30 GMT).

Santiago Wanderers afrontará este desafío como campeón de la Copa Libertadores Sub 20, un título histórico para el club y el fútbol chileno, tras una gran campaña que culminó con un triunfo ante Flamengo.

Real Madrid, por su lado, representará a la UEFA como ganador de la Champions League juvenil, un título que conquistó tras vencer en la final europea a Club Brujas de Bélgica.

Será la segunda vez en la historia de nuestro fútbol que un equipo chileno intentará conquistar la Copa Interncontinental.

La primera vez fue en 1991, cuando Colo Colo enfrentó a Estrella Roja de Belgrado en Yokohama, Japón, con triunfo para, en ese entonces, el equipo yugoslavo.

Todos los detalles de la definición por la Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y Real Madrid los podrás seguir en Cooperativa.cl.