Deportes | Fútbol | Internacional

Argentino Pagani: El ataque a Irán fue para que la Finalissima se juegue en Miami

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El panelista comentó estas declaraciones en el programa trasandino "Pasión por el Fútbol".

Argentino Pagani: El ataque a Irán fue para que la Finalissima se juegue en Miami
Horacio Pagani, reconocido periodista deportivo argenitno, realizó una polémica y llamativa declaración sobre los motivos de los bombardeos de Estados Unidos e Israel hacia Irán, vinculándolos con la organización de la Finalissima.

El panelista en el programa "Pasión por el Fútbol" dijo que "el ataque a Irán fue para que la Finalissima se juegue en Miami"

En las últimas horas el destino de la Finalissima prevista inicialmente para el 27 de marzo en Lusail quedó en el aire dada la situación bélica en Medio Oriente, con ataques cruzados entre fuerzas iraníes y estadounidenses/israelíes.

El duelo lo van a protagonizar las selecciones de Argentina y España por ser los últimos campeones de la Copa América y Eurocopa respectivamente. 

