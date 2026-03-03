El funeral del hincha de Colo Colo asesinado en Pudahuel por barristas de la Universidad de Chile el fin de semana se realizó este miércoles, tras ser calificado de "alto riesgo" por las autoridades. La carroza fúnebre inició su recorrido desde el Servicio Médico Legal (SML) hasta un cementerio ubicado en la comuna de Maipú con fuerte resguardo policial.

El hombre de 32 años no fue velado en su domicilio en Pudahuel, sin embargo, alrededor de tres mil integrantes de la Garra Blanca se congregaron el lunes en las afueras de su casa, alterando el orden público con el lanzamiento de una gran cantidad de fuegos artificiales y bengalas. Personal de COP de Carabineros intervino en la situación y restableció el orden alrededor de las 2:00 de la mañana.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, señaló que "esto es simplemente una grave alteración del orden público frente a la cual actúa Carabineros; en este caso, además, hay un detenido. Desde que se produce el fallecimiento, hay un procedimiento que no es discrecional, y desde que se comunica la resolución a la familia, la ley establece un plazo máximo de 24 horas para que se retire el cuerpo".

