Barcelona de Guayaquil retiró el número de Mario Pineida y anunció homenaje
El dorsal número 2 no se usará en la temporada 2026.
El dorsal número 2 no se usará en la temporada 2026.
El club Barcelona de Guayaquil anunció en sus canales oficiales un par de homenajes en memoria de Mario Pineida, jugador de su plantel que fue asesinado por sicarios en un ataque armado el miércoles recién pasado.
La institución decidió retirar la camiseta número 2 durante la temporada 2026, "como reconocimiento a su legado, entrega y profundo significado para la historia de nuestra institución, y como una muestra de respeto y recordación permanente".
El anuncio fue acompañado con una imagen que incluyó el lema "Un número que se retira, una historia que queda para siempre".
Además, Pineida tendrá "un acto de homenaje y memoria" durante la Noche Amarilla 2026; evento donde el club realiza un amistoso para presentar a todos sus jugadores antes del inicio de las competencias.
Respecto a las investigaciones sobre el asesinato del deportista, un presunto implicado fue detenido por las autoridades tras la realización de allanamientos en coordinación con la Policía Nacional de Ecuador.