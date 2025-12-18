Síguenos:
Deportes | Fútbol | Internacional

Vínculos con apuestas y el crimen: La escalofriante ola de asesinatos que golpea al fútbol en Ecuador

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Mario Pineida fue acribillado a plena luz del día en Guayaquil. El crimen del exseleccionado nacional se suma a una ola de violencia sin precedentes vinculada a bandas delictuales y apuestas deportivas.

Vínculos con apuestas y el crimen: La escalofriante ola de asesinatos que golpea al fútbol en Ecuador
El fútbol sudamericano está de luto tras confirmarse el asesinato de Mario Pineida, jugador de Barcelona de Guayaquil. El defensor de 33 años fue acribillado a plena luz del día en la vía pública de una concurrida zona de la ciudad portuaria, convirtiéndose en la quinta víctima fatal vinculada a la actividad deportiva en lo que va de 2025.

Ecuador atraviesa una crisis de seguridad histórica, con un índice de homicidios que se disparó de 6 a 50 por cada 100.000 habitantes en siete años. Las autoridades ligan estos hechos a la expansión del crimen organizado y sus tentáculos en el mundo de las apuestas deportivas.

Trayectoria interrumpida

Conocido como el "Pitbull", Pineida inició su carrera en Independiente del Valle y se consolidó en Barcelona desde 2016, ganando dos ligas locales y alcanzando dos semifinales de Copa Libertadores. Su carrera internacional incluyó pasos por Fluminense de Brasil en 2022 y nominaciones a la selección ecuatoriana para Clasificatorias y Copa América.

Una lista negra que crece

El caso de Pineida es el primero que afecta a un jugador de la Primera División este año, pero la violencia ya había golpeado a otras categorías:

  • Jonathan "Speedy" González: Asesinado en septiembre por sicarios en Esmeraldas. Jugó en México y Paraguay.
  • Maicol Valencia y Leandro Yépez: Futbolistas de tercera división ultimados en Manta, también en septiembre.
  • Miguel Nazareno: Juvenil de Independiente del Valle asesinado en noviembre en Guayaquil.

A esta lista se suman intentos de homicidio y secuestros, como el ataque armado que sobrevivió el delantero Bryan "Cuco" Angulo en octubre y el secuestro del jugador de Emelec, Pedro Pablo Perlaza, a fines de 2024, evidenciando el estado de vulnerabilidad de los deportistas en el país.

