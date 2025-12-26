Bellerín y lo social en el fútbol: Un grupo busca un espacio fuera de la masculinidad hegemónica

El futbolista español de Real Betis, Héctor Bellerín realizó una exclusiva entrevista para referirse a su gusto por la moda, sus trabajos realizados en su propia marca, Gospel Estudios, y su búsqueda por encontrar algo más allá del fútbol.

Respecto a su carrera futbolística y lo que se vive durante la trayectoria, Bellerín confesó: "El fútbol te enseña a producir, a rendir, a competir. Pero no a vivir. Me di cuenta de que por mucho que jugara al fútbol y todo estuviera marcado por unas normas, me gustaban otras cosas. Y vestir diferente".

Debido a esto, se refirió a los malos comentarios y burlas por sus gustos. "Comprendo los estereotipos y los memes del performative male -macho performativo-, pero son un arma de doble filo. Hay un grupo de hombres que de verdad está intentando encontrar un espacio donde sentirse cómodos fuera de la masculinidad hegemónica tradicional y la mofa puede asustar", declaró en su conversación con El Mundo.

"También son memes y punto, ¿no? Pero hay jóvenes en posiciones muy vulnerables que se están yendo al otro lado. Siento que de repente soy el futbolista que lee libros, el ecologista, el de la moda... Me van poniendo etiquetas, pero son cosas que hago desde que me vi con la posibilidad y la fuerza de hacerlas", añadió el jugador de 30 años.

En ese sentido, Bellerín comentó que ha leído muchos comentarios sobre él en redes sociales: "Hay mucha gente que habla del ejemplo distinto que damos Borja Iglesias, Aitor Ruibal o yo, y recibimos mucho cariño. Pero han llegado a decir auténticas barbaridades. No se las podría ni imaginar. Amenazas de muerte, muchísimas. Pasa en internet y no es real, pero puede serlo"

Además, tuvo palabras para describir cómo cree que viven los homosexuales el fútbol. "Creo que los colectivos LGBTIQ+ en los estadios de fútbol masculinos no se sienten ni representados ni cómodos. Tengo un montón de amigues a los que he invitado a algún partido y no han querido venir", sostuvo.

"Solo en el fútbol se generan espacios donde ciertos grupos se sienten respaldados. Y el fútbol no es solo eso: Hay gente que viene a pasárselo bien en familia. Es un lenguaje universal, pero un estadio no acepta que cualquier persona entre ahí. Hay colectivos que no se sienten aceptados", profundizó.

Asimismo, realizó una dura comparación sobre el poder de la disciplina en el mundo: "Con el genocidio de Gaza, por ejemplo: el fútbol tiene un poder enorme a unos niveles que ni imaginamos y no se hacía nada. La gente decía 'hay mucha gente joven que los escucha y es importante', pero en comparación con lo que La Liga o los clubes grandes de este país pueden hacer... nada. Y eso es muy frustrante. Hay una capacidad enorme que no se utiliza para nada más que para intereses puramente económicos".