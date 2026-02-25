Chilavert atacó a Courtois: Lamentable es que le sacó la novia a su compañero Kevin De Bruyne

El exarquero paraguayo José Luis Chilavert lanzó un feroz ataque contra el portero de Real Madrid, Thibaut Courtois, al recordar el mediático episodio donde el belga se involucró con la expareja de su compatriota Kevin De Bruyne. La leyenda de Vélez Sarsfield reaccionó de esta forma luego de que el actual meta "merengue" tildara de "lamentables" sus dichos previos sobre el racismo en el fútbol.

"Lamentable es que él le sacó la novia a su compañero Kevin De Bruyne", disparó el exseleccionado paraguayo en conversación con Radio Rivadavia de Argentina. Chilavert utilizó este argumento personal para desacreditar las críticas de Courtois, quien salió en defensa de Vinícius Júnior tras los dichos del golero luego de la denuncia de insultos racistas por parte del argentino Gianluca Prestianni en Lisboa.

El ídolo guaraní no se limitó a lo personal y también cuestionó el nivel futbolístico del portero europeo. "Que aprenda a jugar con los pies, que se anime a salir afuera del área y patear tiros libres o penales. Realmente es un arquero normal", sentenció el otrora mundialista, restándole méritos a la trayectoria del guardameta en España.

La controversia se enmarcó en la tensa previa de la revancha entre Real Madrid y Benfica por la Champions League. Chilavert mantuvo su férrea defensa hacia el joven Prestianni, acusando que las estrellas del conjunto español también profirieron insultos en el duelo de ida. "A ese chico, Vinícius Júnior le dijo 'cagón de mierda' y Mbappé le dijo 'puto racista'. Te pueden decir de todo y vos no les podés decir nada", reclamó el paraguayo. Además, lanzó ataques personales al francés.

Mientras la UEFA mantiene una suspensión provisional sobre el atacante de Benfica, el cruce de declaraciones entre históricos y activos caldeó los ánimos antes del pitazo inicial en el Estadio "Santiago Bernabéu".