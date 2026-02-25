Avanza el desalojo definitivo de la "Toma Dignidad" en la Florida

La erradicación del campamento "Toma Dignidad", ubicado en la zona suroriente de la Región Metropolitana, inició su etapa final con un amplio operativo destinado a concretar la salida definitiva de las familias que allí residen, pese al riesgo que implica hacerlo en un sector considerado "inhabitable".

En el procedimiento participan efectivos de participan efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y de Control de Orden Público (COP) de Carabineros,, junto a equipos municipales de La Florida. El despliegue busca erradicar los dos tercios restantes de viviendas que aún permanecen en el lugar.

Un operativo de tres días y alta complejidad

El cronograma definido por las autoridades contempló una

intervención de 72 horas, con despliegue de grúas y camiones.

Durante la primera jornada, el día lunes, se concretó la salida de las personas desde las viviendas. La segunda etapa, estuvo enfocada en el derrumbe de las construcciones, mientras que este miércoles se realiza la remoción final del material y escombros.

Durante esta mañana se registraron momentos de tensión, cuando grupos de personas levantaron una barricada para impedir el ingreso policial, situación que fue controlada poco después por el personal desplegado en el lugar.

Como medida de seguridad, se mantiene un corte total de tránsito en el eje de Departamental con Mariano Sánchez Fontecilla.

Subsidios y apoyo social: la salida para las familias

Uno de los puntos clave del operativo es el acompañamiento económico para quienes deben abandonar el terreno. El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, explicó que el objetivo es restablecer el Estado de derecho sin desproteger a quienes colaboren con el proceso.

"Hemos hecho un trabajo pormenorizado para que, en la medida que esas personas cumplan con los requisitos, puedan acceder a algún tipo de subsidio transitorio en la modalidad arriendo. Esto es para el restablecimiento del imperio de la ley y para inhabilitar el terreno, considerando que es una zona de

exclusión inhabitable", enfatizó el jefe comunal.

El subsidio consiste en un pago de 520 mil pesos mensuales —más de seis millones de pesos al año— destinado a 62 familias seleccionadas. El requisito principal es presentar un contrato de arriendo, que incluso puede ser pactado con un familiar. Hasta ahora, 14 familias ya han recibido este beneficio.

Además, para quienes no cuentan con un lugar inmediato donde pernoctar, se habilitaron albergues con capacidad para 100 personas, junto con un operativo especial para atender a más de 150 mascotas registradas en el asentamiento.

Seguridad y futuro: un parque para la comunidad

El desalojo, que afectó a más de 900 personas, tiene como objetivo final transformar el espacio en un área verde pública. El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, enfatizó la importancia de recuperar el sector tanto por seguridad como por las condiciones de riesgo del terreno.

"Culminamos el desalojo íntegro de la Toma Dignidad. Un proceso largamente esperado para restablecer la seguridad y la tranquilidad de los vecinos del sector, para proteger a los propios residentes que estaban emplazados en una zona de riesgo. Esperamos que en las primeras horas de esta mañana se retiren en su totalidad para permitir la demolición", señaló Durán.

Una vez finalizada la remoción de escombros el miércoles, el terreno quedará inhabilitado para nuevos asentamientos y dará paso a las obras de lo que será el futuro parque de la comuna.





