"Chiqui" Tapia confirmó que Argentina pidió cambio de fecha para jugar la fallida Finalissima en Italia

A través de un comunicado conjunto con la AFA, la Conmebol se sumó al anuncio sobre la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España, debido al desacuerdo para fijar fecha y sede tras la retirada de Catar por el conflicto en Medio Oriente.

En el escrito, subido en los sitios web de ambas instituciones, remarcaron la aceptación de la propuesta de mantener el campo neutral y llevar el partido en Italia, "después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid".

Sin embargo, y tal como había adelantado la confederación europea, Conmebol y AFA ratificaron que Argentina solicitó un sorpresivo cambio de fecha, dejando atrás el 27 de marzo que ya estaba dentro de la programación original en Lusail.

"Argentina aceptó la idea sin objeciones, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo", señaló el comunicado de las instituciones sudamericanas.

Cabe señalar que Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, agudizó el tenor de la postura albiceleste, hablando de "solicitar" en lugar de "sugerir".

Aunque Conmebol y AFA resaltaron que su idea era "solo cuatro días más tarde" de la agenda original, obviaron que España tenía agendado un amistoso con Egipto el día 30, haciendo inviable su participación.

"No queda más que agradecer a Catar por la acostumbrada buena predisposición y a la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los esfuerzos para llevar a cabo este trascendental partido", finalizó el texto.

Por el lado de la RFEF, también manifestaron "su absoluto interés en que este partido se mantenga, al considerar que da prestigio y reputación internacional en una ventana esencial en un año de Mundial", lamentando la falta de acuerdo que llevó a cancelar la Finalissima.