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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Oficial: Se canceló la Finalissima entre Argentina y España tras no acordar su nueva sede

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La UEFA presentó propuestas que fueron rechazadas por la AFA.

Oficial: Se canceló la Finalissima entre Argentina y España tras no acordar su nueva sede
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La Finalissima, duelo entre los campeones de Europa y América que debían disputar España y Argentina en Lusail (Catar) el próximo 27 de marzo, fue oficialmente cancelada al no haber acuerdo sobre la fecha del partido y la sede ante los conflictos armados en Medio Oriente.

Según informó este domingo la UEFA, no se logró consensuar ninguna de las soluciones que se barajaron una vez que el organismo europeo y las autoridades de Catar constataran la imposibilidad de que el partido se pudiera jugar en el en el estadio que albergó la final del Mundial 2022 a causa del conflicto bélico que afecta a Oriente Medio.

- Más detalles en instantes.

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