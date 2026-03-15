Oficial: Se canceló la Finalissima entre Argentina y España tras no acordar su nueva sede

La Finalissima, duelo entre los campeones de Europa y América que debían disputar España y Argentina en Lusail (Catar) el próximo 27 de marzo, fue oficialmente cancelada al no haber acuerdo sobre la fecha del partido y la sede ante los conflictos armados en Medio Oriente.

Según informó este domingo la UEFA, no se logró consensuar ninguna de las soluciones que se barajaron una vez que el organismo europeo y las autoridades de Catar constataran la imposibilidad de que el partido se pudiera jugar en el en el estadio que albergó la final del Mundial 2022 a causa del conflicto bélico que afecta a Oriente Medio.

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