¿Cuándo se juega el Mundial de la Kings League?

El sábado 3 de enero comenzará en Brasil el Mundial de la Kings League, el cual tendrá la primera participación de Chile, que será liderado por Arturo Vidal y el streamer Shelao.

La escuadra nacional compartirá el Grupo A junto a Países Bajos, Marruecos y Colombia, este último es el subcampeón de la última edición de este torneo internacional.

El formato será con cinco grupos de cuatros equipos cada, los primeros lugares pasarán directo a cuartos, mientras que los mejores segundos y terceros clasifican a un repechaje, que terminará con tres ganadores que se unirán a los lideres en la fase de los ocho mejores.

La Roja tendrá su debut ante el equipo comandado por el exfutbolista Wesley Sneijder el sábado 3 de enero, mientras que el miércoles 7 se medirá ante el conjunto africano.

Finalmente, Chile terminará la fase de grupos ante los "cafeteros" el domingo 11 de enero.

La lista de jugadores que representarán a Chile está conformada por 13 futbolistas, en la que se destacan futbolistas en activo como Matías Donoso, Ignacio Herrera, Piero Garate entre otros y exfutbolistas como Fernando Saavedra, Mathias Vidangossy, Ezequiel Luna y Christian Vilchez.

La final del Mundial de la Kings League será el sábado 17 de enero en el Allianz Parque de Sao Paulo.