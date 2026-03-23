¿Cuándo y dónde ver el amistoso entre Brasil y Francia en la fecha FIFA?
El duelo preparatorio para el Mundial se jugará en Foxborough, Estados Unidos.
El duelo preparatorio para el Mundial se jugará en Foxborough, Estados Unidos.
Brasil y Francia, dos colosos del fútbol mundial, medirán fuerzas este jueves en Foxborough, Estados Unidos, desde las 17:00 horas (21:00 GMT), en amistoso preparatorio para el Mundial.
El Scratch, dirigido por Carlo Ancelotti, quiere ajustar piezas y consolidar su idea de juego, pensando que en el Mundial jugarán ante Marruecos, Escocia y Haití.
Los pentacampeones del mundo llegan comandados por Vinicius Junior y tienen como novedad el regreso de Endrick, aunque la gran ausencia Neymar, quien no fue citado por el entrenador italiano.
Francia, por su parte, llega liderada por Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé, y también se prepararán para los desafíos mundialistas, considerando que en la fase grupal, los pupilos de Didier Deschamps enfrentarán a Senegal, Noruega y un rival del repechaje.
Además, ambas selecciones pretenten romper el igualado historial que tienen: En 15 encuentros, Brasil y Francia han ganado seis veces, y han empatado en tres ocasiones.
El último antecedente entre ambas selecciónes fue una victoria brasileña por 3-1, hace exactos 11 años, el 26 de marzo de 2015 en el Stade de France.
El partido está programado para este jueves 26 de marzo en el Gillete Stadium de Foxborough, a las 17:00 horas (20:00 GMT).
El duelo será transmitido sólo por streaming, en la plataforma Disney+ Premium.
Todos los detalles los podrás revisar en Cooperativa.cl.