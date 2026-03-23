¿Cuándo y dónde ver el amistoso entre Brasil y Francia en la fecha FIFA?

Brasil y Francia, dos colosos del fútbol mundial, medirán fuerzas este jueves en Foxborough, Estados Unidos, desde las 17:00 horas (21:00 GMT), en amistoso preparatorio para el Mundial.

El Scratch, dirigido por Carlo Ancelotti, quiere ajustar piezas y consolidar su idea de juego, pensando que en el Mundial jugarán ante Marruecos, Escocia y Haití.

Los pentacampeones del mundo llegan comandados por Vinicius Junior y tienen como novedad el regreso de Endrick, aunque la gran ausencia Neymar, quien no fue citado por el entrenador italiano.

Francia, por su parte, llega liderada por Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé, y también se prepararán para los desafíos mundialistas, considerando que en la fase grupal, los pupilos de Didier Deschamps enfrentarán a Senegal, Noruega y un rival del repechaje.

Además, ambas selecciones pretenten romper el igualado historial que tienen: En 15 encuentros, Brasil y Francia han ganado seis veces, y han empatado en tres ocasiones.

El último antecedente entre ambas selecciónes fue una victoria brasileña por 3-1, hace exactos 11 años, el 26 de marzo de 2015 en el Stade de France.

¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Brasil y Francia?

El partido está programado para este jueves 26 de marzo en el Gillete Stadium de Foxborough, a las 17:00 horas (20:00 GMT).

El duelo será transmitido sólo por streaming, en la plataforma Disney+ Premium.

Todos los detalles los podrás revisar en Cooperativa.cl.