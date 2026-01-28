Cúpula del fútbol de Malasia renunció tras escándalo que involucra a Rodrigo Holgado

Un escándalo de proporciones mayores sacudió este miércoles al fútbol asiático y salpicó directamente a un viejo conocido del torneo chileno. La Asociación de Fútbol de Malasia (FAM) anunció la renuncia colectiva y voluntaria de todos los miembros de su Comité Ejecutivo, tras confirmarse un caso de falsificación documental en el que se vio implicado el delantero argentino Rodrigo Holgado.

La trama se centró en la alineación indebida de jugadores extranjeros para las clasificatorias de la Copa Asiática 2027. La FIFA suspendió a siete futbolistas nacionalizados, entre ellos el exartillero de Coquimbo Unido y Audax Italiano, por supuesta falsedad al alegar vínculos familiares inexistentes con Malasia.

Las investigaciones del ente rector del fútbol mundial indicaron que los certificados presentados para justificar la elegibilidad de estos jugadores -que aseguraban que alguno de sus abuelos nació en el país asiático- contenían información falsa.

El castigo fue duro tanto para la institución como para los deportistas. La federación recibió una multa de 350.000 francos suizos (cerca de 375.000 euros). Por su parte, Rodrigo Holgado, al igual que otros implicados como Facundo Garcés (defensa de Alavés) e Imanol Machuca, fue sancionado individualmente con una multa de 2.000 francos suizos.

"El Comité Ejecutivo asume la responsabilidad colectiva y la necesidad de actuar de manera que se proteja la integridad de la FAM", señaló la asociación en su comunicado de despedida, buscando mitigar el deterioro de la imagen del fútbol malasio tras intentar alinear fraudulentamente a figuras sudamericanas.