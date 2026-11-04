David Ospina anunció su retiro del fútbol profesional a los 38 años

David Ospina, histórico arquero de la selección colombiana, anunció este miércoles su retiro del fútbol profesional a los 38 años, después de una trayectoria que incluyó su participación en tres mundiales y pasos por clubes como Arsenal, Napoli y Atlético Nacional de Medellín.

El guardameta, que disputó los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Norteamérica 2026, comunicó su decisión mediante un mensaje de despedida. "En mi pecho se quedan los escudos de mis batallas, doy gracias a cada equipo que creyó en mi talento y mi disciplina", expresó Ospina, quien disputó su última etapa profesional en Atlético Nacional.

Su carrera comenzó en 2005 en el conjunto de Medellín, antes de dar el salto al fútbol europeo con Niza en 2008. Posteriormente defendió a Arsenal entre 2014 y 2018, Napoli desde 2018 hasta 2022 y Al Nassr entre 2022 y 2024, para luego regresar al club colombiano en el que debutó.

Entre sus principales títulos figuran dos Copas de Inglaterra y tres Community Shield con Arsenal, además de una Copa Italia con Napoli y dos títulos de liga con Atlético Nacional. También fue uno de los referentes de la selección colombiana durante más de una década.

La despedida generó mensajes de antiguos compañeros y figuras del fútbol colombiano, entre ellos James Rodríguez, quien también defiende a Atlético Nacional y dedicó sentidas palabras al arquero.

"Gracias por las alegrías y por tu carrera que ha sido ejemplar. Orgulloso de conocer ese gran ser humano me siento un privilegiado de poderte decir HERMANO. Hemos luchado juntos, reído juntos, llorado juntos", manifestó Rodríguez.

Por su parte, Radamel Falcao señaló: "Querido amigo, ha sido un honor compartir contigo parte de éste viaje... Te deseo lo mejor en lo que viene para tu vida", mientras que Juan Guillermo Cuadrado también se sumó a los mensajes de despedida para el histórico guardameta colombiano.