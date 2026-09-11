James Rodríguez selló su regreso a Colombia como refuerzo de Atlético Nacional

El volante colombiano James Rodríguez retornó al fútbol de su país para vestir la camiseta de Atlético Nacional, en un fichaje bombástico para la liga local tras casi dos décadas del jugador en el exterior.

"James Rodríguez es Atlético Nacional", publicó el conjunto de Medellín en redes sociales, junto con un video en el que destacó el trabajo realizado para concretar la llegada del capitán de la selección colombiana.

Rodríguez, nacido en Cúcuta, comenzó su carrera profesional en Envigado y en 2008 partió a Banfield de Argentina, comenzando un largo recorrido internacional en clubes como Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo y León, entre otros clubes.

El "10" de la selección colombiana viene de ser capitán en el Mundial 2026, siendo uno de los históricos "cafetaleros" con la Bota de Oro de Brasil 2014 en el palmarés.

James de inmediato se integró a los entrenamientos de Atlético Nacional, luego de un primer semestre con apenas ocho partidos con Minnesota United de la MLS, en los que hizo dos asistencias.

"Desde hace mucho tiempo un club no me hacía sentir esto", reconoció James en su presentación, asegurando que esos sentimientos son una señal de que "vienen cosas grandes".