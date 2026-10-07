David Silva sorprendió con regreso al fútbol a los 40 años tras tres temporadas retirado

El histórico futbolista español David Silva oficializó su regreso al fútbol profesional a los 40 años, tres temporadas después de haberse retirado debido a una lesión de rodilla.

El campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 se convirtió en nuevo jugador de Supreme Sha Tin, equipo de la Premier League de Hong Kong, que confirmó su contratación después de que el mediocampista superara las correspondientes pruebas médicas.

"Estoy muy contento de unirme al Supreme Sha Tin en esta experiencia, con muchas ganas de ir a Hong Kong, de disfrutar de la cultura de la gente y de la gastronomía en Sha Tin", expresó Silva en un video publicado en sus redes sociales.

El español había puesto fin a su carrera profesional en 2023 cuando defendía a Real Sociedad, después de sufrir una lesión de rodilla que precipitó su retiro de la competencia.

Silva desarrolló una extensa trayectoria en el fútbol europeo y tuvo uno de sus períodos más destacados como capitán y referente de Manchester City, antes de regresar a España para incorporarse al conjunto de San Sebastián.

Supreme Sha Tin celebró públicamente su incorporación con un "¡Locura absoluta!" y adelantó que próximamente dará a conocer más detalles sobre el inesperado regreso a las canchas del campeón mundial español.