La selección chilena sub 17 sufrió un duro revés tras caer por 2-1 ante República Dominicana en la Cancha 3 del Complejo Aspire Zone de Rayán, por la segunda fecha del Mundial de la categoría en Catar.

El combinado dirigido por Ariel Leporati asumió el protagonismo inicial pero desperdició la opción de ponerse en ventaja cuando el arquero Aidan Betances le contuvo un tiro penal a Amaro Riveros (22'), golpe anímico que los caribeños aprovecharon para adelantarse con goles de Daniel Fernández (34') y Gabriel Florentino (45').

En el complemento, la escuadra nacional logró el descuento gracias a la insistencia de Amaro Pérez (73'), quien capturó el rebote luego de que Betances le atajara otro lanzamiento desde los doce pasos a Bayron Barrera.

El representativo chileno rozó la paridad instantes después, pero el árbitro Patrick Kolaric anuló un nuevo tanto de Pérez tras la advertencia del VAR por una posición de adelanto previa de Felipe Raipán (80').

Con este resultado, Chile quedó en el tercer casillero con 3 puntos y se jugará el paso a los dieciseisavos de final frente a Montenegro este viernes 27 de noviembre a las 12:00 horas (15:00 GMT) en Rayán, mientras que República Dominicana sumó 4 unidades y celebró la primera victoria de su historia en torneos de la FIFA.