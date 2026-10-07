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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Dirigente de Midtjylland destrozó proceso formativo del fútbol chileno tras paso de Darío Osorio

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

Kristian Kjaer, director deportivo del club danés, cuestionó el nivel de profesionalización en Chile en aspectos como la nutrición y los hábitos fuera de la cancha, y reveló algunos de los cambios realizados con el seleccionado nacional tras su llegada a Europa.

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El director deportivo de Midtjylland, Kristian Kjaer, lanzó una dura crítica al fútbol chileno al recordar el proceso de adaptación y desarrollo de Darío Osorio, quien dejó el cuadro danés hace poco más de un mes para incorporarse a Crystal Palace de Inglaterra.

El dirigente destacó que el seleccionado nacional eligió su primer destino en Europa pensando en un proceso que le permitiera crecer antes de cumplir su objetivo de llegar a la Premier League.

"Darío priorizó la importancia de comenzar en un club y un entorno en Europa que pudiera ayudarlo a crecer para que algún día pudiera ir a la Premier League, que ha sido su sueño desde que era un niño", explicó Kjaer en declaraciones a The Guardian.

Sin embargo, al analizar los primeros meses del chileno en Dinamarca, el directivo apuntó directamente a las condiciones de formación que encontró antes de abandonar el país.

"Su integración fuera de la cancha fue lo más importante. El fútbol chileno no es, y no intento sonar irrespetuoso, la configuración más profesional cuando se trata de nutrición y hábitos fuera de la cancha", sostuvo.

Kjaer incluso entregó un ejemplo concreto relacionado con la alimentación que mantenía Osorio al momento de llegar a Europa.

"Darío solía comer mucho pan blanco para cenar y no podía entender por qué no tenía toda la energía por la mañana. Esa fue una de las primeras cosas que hicimos: Revisar su plan de nutrición", detalló.

El director deportivo aseguró que desde entonces el atacante mostró una evolución sostenida tanto dentro como fuera de la cancha, hasta transformarse en una de las principales figuras del campeonato danés.

"Desde entonces, lo hemos visto ponerse capas y capas. Darío lleva algún tiempo superando a la liga y era, con diferencia, en mi opinión, el mejor jugador", afirmó.

Finalmente, Kjaer respaldó el salto de Osorio al fútbol inglés y aseguró que en Midtjylland consideran que tiene condiciones suficientes para consolidarse en su nuevo desafío.

"Estamos muy contentos de verlo dar el paso y creemos que tiene la calidad para ser competitivo en la Premier League, no como suplente sino como jugador titular", sentenció.

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