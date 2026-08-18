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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

DT de la selección de Egipto se desmayó en medio de pelea entre sus dos esposas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El hecho fue captado por testigos y el video rápidamente se viralizó.

DT de la selección de Egipto se desmayó en medio de pelea entre sus dos esposas
 Xinhua
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El director técnico de la selección de Egipto, Hossam Hassan, protagonizó un mediático y complejo momento personal luego de verse involucrado en un violento altercado familiar en un exclusivo lugar de la costa mediterránea de su país, donde su primera y su segunda esposa se enfrentaron físicamente en el café de un concurrido hotel.

De acuerdo con información de la prensa local y el medio Al-Arabiya, la confrontación entre Howaida Al-Gharabawi y Dan Adam (Dina Mustafa) comenzó con una acalorada discusión verbal que rápidamente escaló a golpes de puño y lanzamiento de objetos, ante la mirada atónita de los presentes que intentaron separarlas sin éxito inmediato.

La gravedad del conflicto provocó que el histórico exgoleador de los Faraones y actual estratega de 60 años sufriera una descompensación y se desmayara en el lugar, requiriendo asistencia médica de urgencia mientras la policía ingresaba al recinto para restablecer el orden, en una escena que fue registrada por testigos y rápidamente viralizada en redes sociales.

Pese a que inicialmente ambas partes acudieron a la policía para estampar denuncias cruzadas por agresiones físicas que involucraron también a otros familiares, la oportuna mediación de su hermano gemelo, Ibrahim Hassan, logró calmar los ánimos para que las involucradas retiraran los cargos y evitaran que el caso escalara a los tribunales de justicia.

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