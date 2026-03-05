Duro golpe a Coquimbo Unido: Rodrigo Holgado estará un año sin jugar por castigo

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolvió este jueves ajustar la sanción que aplicó la FIFA a siete jugadores involucrados en el caso por falsedad documental para obtener un pasaporte de Malasia para jugar con la selección asiática. Entre los futbolistas afectados figura el delantero de Coquimbo Unido, Rodrigo Holgado.

Tras la audiencia celebrada el pasado 26 de febrero, el panel del TAS responsable del caso consideró que la sanción de doce meses sin jugar para los futbolistas es un castigo razonable y proporcionado, de acuerdo al Código Disciplinario de la FIFA, aunque debe aplicarse únicamente a su participación en partidos oficiales y no en todas las actividades futbolísticas.

De esta forma, los futbolistas sancionados podrán entrenar y desarrollar actividades normales con sus respectivos clubes, pese a la inhabilitación temporal para competir.

Los jugadores involucrados son: Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Gabriel Arrocha, João Vitor Figueiredo, Jon Irazábal y Héctor Hevel.

El atacante "pirata", que se sumó esta temporada como refuerzo del vigente campeón del fútbol chileno, no podrá jugar partidos oficiales con Coquimbo, por lo que se perderá al menos el primer semestre de la Liga de Primera y los encuentros de Copa Libertadores si la sanción continua.

El TAS precisó que la prohibición de jugar partidos empieza este jueves, pero incluye el periodo ya cumplido desde el 25 de septiembre de 2025 al 26 de enero. También añadió que el panel estimó justificada y proporcionada la cuantía de la multa económica impuesta a la Federación de Malasia.

¿Cuál fue el origen del castigo impuesto por la FIFA?

La Comisión de Disciplina de la FIFA concluyó en septiembre del año pasado que la Federación de Malasia y los futbolistas utilizaron documentación falsa en el proceso para la nacionalización y adoptó sanciones contra ellos, que fueron confirmadas en noviembre por el órgano de apelación, con la multa de 350.000 francos para la federación y de 2.000 para los jugadores, con suspensión de toda actividad relacionada con el fútbol durante doce meses.