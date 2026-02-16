Eden Hazard sorprendió con detalles de su retiro: Me siento más taxista que futbolista

El exfutbolista belga Eden Hazard reconoció que su vida actual gira completamente en torno a la paternidad y la tranquilidad del hogar, alejándose radicalmente del ritmo de la alta competencia que mantuvo hasta su retiro hace casi tres años.

En una entrevista concedida al medio inglés The Guardian, el exjugador de Real Madrid graficó su presente con una curiosa analogía. "Mi vida es bastante sencilla. Me quedo en casa y disfruto de las cosas simples con mi mujer y mis cinco hijos. Ahora mismo soy más taxista que futbolista, pero está bien", expresó el otrora capitán de su selección.

Hazard, quien decidió mantener su residencia en Madrid por el clima y la comodidad familiar, reflexionó sobre la fugacidad de la carrera deportiva. "La vida pasa muy rápido. Ayer tenía 19 años y hoy tengo 35. Hay que disfrutarla, no solo en el fútbol sino en todo", agregó el atacante que llegó al cuadro "merengue" en 2019 procedente de Chelsea.

Sobre su paso por la Premier League, donde alcanzó su máximo nivel, el belga recordó una anécdota con el técnico José Mourinho. "Una vez perdí el pasaporte volviendo de Lille y no pude entrenar. Me sacó del equipo y dijo que era culpa mía. Aprendí su pasión por el fútbol. Entrenar con él era increíble", relató.

Finalmente, Hazard valoró el tercer lugar obtenido en el Mundial de Rusia 2018, lanzando una frase que seguramente resonará en el país galo. "Aunque no ganamos, hoy la gente dice que éramos mejores que Francia. Eso me hace sentir muy orgulloso", sentenció.