Tras roces en redes sociales, López y Arrau concretaron bilateral de Obras Públicas

En la mañana de este martes se llevó a cabo una nueva reunión bilateral entre autoridades salientes y los futuros ministros, en este caso correspondiente a Obras Públicas, entre Jessica López y Martín Arrau.

El encuentro estuvo marcado por roces previos en redes sociales, luego que Arrau asegurara que el ministerio debía hacer algo más que "cortar cintas", apuntando a reestructurar el trabajo de la cartera.

Tras la cita, López manifestó que "hemos tenido una reunión muy cordial y muy productiva como parte del proceso de traspaso del mando, en este caso del Ministerio de Obras Públicas. Hemos concordado en programar una nueva sesión, este ministerio es muy grande, hay muchas temáticas que abordar y más allá del aprendizaje, el conocimiento real se produce en la silla, hay toda una parte institucional y de reflexiones más de largo plazo que hacer para traspasarle al ministro cuando asuma su función".

Por su parte, Arrau respondió con humor sobre la polémica y dijo que la situación "ya se había calmado", sin entregar mayores detalles.