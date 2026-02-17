Caso ProCultura: Corte rechazó desafuero del gobernador Claudio Orrego

Por decisión unánime (24 votos contra cero), el Pleno de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud de desafuero del gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego (independiente), hecha por el Ministerio Público, en el marco de la investigación del denominado Caso ProCultura.

Esta instancia representaba el último recurso de la Fiscalía Regional de Antofagasta para formalizar a la autoridad capitalina por su presunta responsabilidad en el delito de fraude al fisco.

Tras escuchar los alegatos del Ministerio Público y la defensa de la autoridad, el presidente del tribunal de alzada, Fernando Carreño Ortega, comunicó: "El Tribunal Pleno de esta Corte de Apelaciones, por unanimidad, desestimó hacer lugar a la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Local de Antofagasta en contra del Gobernador Regional señor Claudio Orrego Larraín".

La redacción de la sentencia quedó a cargo de la ministra Sandra Araya Naranjo.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el tribunal de alzada se encuentra en proceso de deliberación. Foto: ATON

La acusación del Ministerio Público

La teoría del ente persecutor, liderada por el fiscal Cristián Aguilar, sostiene que Orrego fue una pieza clave en la asignación irregular de 1.600 millones de pesos a la fundación ProCultura, dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín.

Según la investigación, los fondos destinados al programa de prevención del suicidio "Quédate" fueron asignados "a dedo", vulnerando los protocolos de transparencia y probidad administrativa que rigen para las reparticiones públicas.

Durante su intervención ante el tribunal de alzada, el fiscal Aguilar señaló que el gobernador incumplió gravemente los deberes de su cargo al no abstenerse de una decisión que involucraba a una persona cercana.

"Estima la Fiscalía que se han vulnerado distintos principios, atendido a que (Orrego) ha incumplido gravemente los deberes de su cargo y función, entre los cuales se encuentra el de probidad administrativa, de preeminencia del interés general en la función pública, de imparcialidad, de eficiencia, de eficacia, de transparencia y de abstención, atendido a que el señor gobernador mantenía un vínculo de amistad, un vínculo de cercanía política y, además, había mantenido nexos de corte laboral con el señor Larraín, y aquel mantenía el cargo de director ejecutivo de la fundación", expuso el persecutor.

El Ministerio Público tiene la posibilidad de apelar la resolución, sin embargo, tras conocerla no confirmaron el camino a seguir hasta conocer el detalle de la sentencia.

El fiscal Aguilar detalló que "se nos acaba de comunicar por la presidencia de la Corte que ha sido desestimada la solicitud de desafuero del señor gobernador Claudio Orrego, y la sentencia será comunicada en su oportunidad. De modo que comentarios respecto a lo resuelto no resulta posible hacerlos atendido a que no conocemos el texto de la sentencia".

Argumentos de la defensa

En la vereda opuesta, la defensa de la autoridad regional, encabezada por el abogado Ciro Colombara, argumentó que el programa "Quédate" fue una iniciativa legítima con un impacto social real y que ProCultura poseía la experiencia técnica necesaria para ejecutarlo.

La defensa de Orrego señaló tras la resolución que "desde nuestra perspectiva es que habrá un sobreseimiento definitivo".

"Probablemente la investigación siga adelante, y nos parece bien. De hecho, el Gobierno Regional es querellante respecto de ProCultura por el delito de apropiación indebida. Por lo tanto, lo que el gobernador Claudio Orrego espera es que la querella que interpuso en su momento, con el objeto de que el Ministerio Público investigara y siguiera adelante y sancionara a los responsables, avance efectivamente", aseveró.