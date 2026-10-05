El fin de una era: Argentina recibe a Benín en la despedida del capitán Lionel Messi

La selección de Argentina recibirá este martes en Buenos Aires, desde las 20:00 horas (23:00 GMT), a Benín en un amistoso que quedará en la historia del fútbol por marcar la despedida del capitán Lionel Messi, a sus 39 años, de la Albiceleste tras más de 200 partidos y 21 años de una trayectoria plagada de récords y títulos.

El encuentro tendrá como protagonista casi exclusivo al astro rosarino, que no participó en las goleadas ante Bolivia (4-0) y Burkina Faso (7-0) de la pasada semana, utilizadas por el entrenador Lionel Scaloni para probar nuevos jugadores.

Entre los debutantes, destacaron el lateral izquierdo Román Vega, de Zenit de Rusia y titular ante Bolivia, y del atacante Leonel Flores, joven promesa de Boca Juniors.

También vieron más minutos algunos futbolistas que no habían tenido mucho rodaje, como Gianluca Prestianni, Nicolás Paz y Valentín Barco.

De cara al choque de este martes, la Albiceleste vestirá una equipación especial diseñada por Adidas para el homenaje a Messi, que tendrá como escenario un estadio Monumental lleno tras haber vendido todos sus entradas disponibles en solo minutos.

Messi, que disputará su partido número 208 con la celeste y blanca, será homenajeado también por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En cuanto a la alineación argentina, se espera que Scaloni plantee un equipo similar al del último Mundial, tras la incorporación en los últimos días al plantel de futbolistas como Rodrigo de Paul y Nicolás Otamendi, que al igual que Messi no participaron de los últimos dos amistosos.

El partido estará cargado de emociones, ya que será el fin de una era en la selección argentina.

Con Messi como principal estandarte, la Albiceleste jugó tres finales mundiales: Perdió ante Alemania en Brasil 2014; alcanzó la gloria eterna al ganar a Francia en Catar 2022; y en julio pasado cayó ante España en la definición de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Además, ganó las Copas Américas de 2021 y 2024, y la Finalissima ante Italia en 2022.

La oncena de Argentina, la última con el "10", será con Emiliano Martínez, Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Alexis MacAllister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Nicolás González, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Benín, por su parte, llega del duelo de este martes tras un buen comienzo en la clasificación hacia la próxima Copa Africana de Naciones: el 25 de septiembre empató 1-1 ante Burkina Faso y el 29 del mes pasado derrotó a Mauritania 2-1.

Pese a tratarse de un amistoso, para los 'Cheetahs' el choque ante Argentina representa un partido importante, tanto por la talla del rival como por tratarse de la despedida de Messi.

El capitán Steve Mounié, delantero del Augsburgo de Alemania, declaró a la prensa local que el partido representa "un gran momento" para su selección: "Es una locura para nosotros, es una gran oportunidad estar aquí. Estamos muy contentos. Es una oportunidad muy grande jugar el último partido de Messi. Benín es la primera vez que va a jugar contra un equipo que no es de África".

La posible formación del cuadro africano, dirigido por Gernot Rohr, será con Marcel Dandjinou, Charlemagne Azongnitode, Yohan Roche, Mohamed Tijani, Tamimou Ouorou, Sessi D'Almeida, Imourane Hassane, Rodolfo Aloko, Junior Olaitan, Aiyegun Tosin, Steve Mounié.

El duelo será arbitrado por el chileno Fernando Véjar, asistido por Wladimir Muñoz y Carlos Venegas; y el cuarto juez será José Cabero.

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