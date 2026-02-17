El fútbol regresó a la Franja de Gaza con concurrido torneo tras dos años de suspensión

El balón volvió a rodar en la ciudad de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, marcando el regreso de los campeonatos de fútbol tras más de dos años de inactividad debido a la ofensiva militar de Israel. El renacer deportivo se concretó en uno de los pocos recintos que resistió los ataques, acogiendo un nuevo torneo de fútbol 5.

La Federación Palestina de Fútbol (PFA) organizó este campeonato en el pabellón de Al Nuseirat, dado que la mayoría de los campos de fútbol 7 y 11 fueron destruidos. El árbitro internacional de fútbol playa, Mahmud Abu Mustafá, dirigió el encuentro ante un recinto abarrotado. "Estamos muy contentos con el regreso de la actividad deportiva. A pesar de todo lo que vive el pueblo palestino, hay un rayo de esperanza", comentó el colegiado.

Según datos del Comité Olímpico Palestino, 265 instalaciones deportivas resultaron dañadas o destruidas durante el conflicto. El principal recinto, el Estadio Palestina, fue arrasado y actualmente funciona como campamento para desplazados. Pese a este escenario, 24 clubes participan en el torneo, incluyendo a los equipos de Bureij y Rafah, compuestos mayoritariamente por jugadores desplazados.

El retorno del deporte ocurre cuatro meses después de la entrada en vigor de un alto el fuego impulsado por Estados Unidos. Mustafá destacó la importancia de estas instancias para la juventud local. "Debemos invertir en cualquier atisbo de esperanza y cultivarla para que estos jóvenes no se tuerzan por malos caminos", indicó el juez, quien espera que pronto se coordine la reconstrucción de la infraestructura para los 56 clubes de la zona.