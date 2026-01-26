Escándalo en Rusia: DT Robert Moreno fue despedido por abusar de la IA

El director deportivo de Sochi FC, Andrei Orlov, reveló que el motivo principal del despido del DT español Robert Moreno hace cinco meses, fue por el abuso del uso de ChatGPT en el armado del equipo, la búsqueda de refuerzos y la planificación del día a día.

Orlov mencionó que, durante la preparación de un extenso viaje con el equipo, la Inteligencia Artificial le habría sugerido al técnico español que los jugadores "permanecieran 28 horas sin dormir para adaptarse al recorrido y al cambio de horario", lo que encendió las alarmas en la directiva de Sochi FC.

Robert Moreno fue despedido de su cargo a finales de agosto del pasado 2025, luego de que su equipo estuviera 14 partidos sin obtener un triunfo en los 90'.