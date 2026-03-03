Síguenos:
Deportes | Fútbol | Internacional

Exseleccionado de Países Bajos contó su dura batalla contra la adicción a la cocaína

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Empiezas a mentir y a distorsionar las cosas", relató.

El exdefensor neerlandés Daryl Janmaat, quien fue seleccionado en su país para el Mundial de Brasil en 2014, sorprendió al relatar su dura batalla contra el consumo de sustancias en plena etapa como futbolista profesional.

"La adicción a la cocaína causa mucho daño. Estaba muy metido en esto. Tengo tres hijos que también oyen y leen cosas. No puedo ni quiero entrar en detalles, pero me causó mucho daño", comenzó mencionando el exjugador de Watford al podcast de fútbol de AD.

Posteriormente, el lateral que también tuvo pasos por Newcastle agregó: "Mi familia y mis amigos me apoyaron, pero decepcioné a mucha gente. Empiezas a mentir y a distorsionar las cosas"

Finalmente, Janmaat sostuvo: "La adicción es una verdadera batalla, donde estás al límite de tus fuerzas. En una clínica como esa, tienes terapia y apoyo psicológico. Después de eso, tomé un rumbo diferente. Sí, el correcto. Por suerte".

